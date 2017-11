PSG : Cavani l'avoue, il s'en fout un peu du record d'Ibrahimovic

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Edinson Cavani (après la victoire du Paris Saint-Germain 7-1 contre le Celtic et un nouveau doublé qui lui permet d'atteindre la barre des 151 buts en 126 matches) : « L’équipe a mis beaucoup d’intensité. Je pense que quand on joue comme ça, c’est difficile pour les autres. Le résultat est l’exemple de ça. Nous avons fait un grand match de la première à la dernière minute. Le résultat est juste. Le record de Zlatan Ibrahimovic ? On m'en parle beaucoup mais je pense à marquer pour l'équipe, pour continuer. Je sais qu'il manque encore beaucoup, le chemin est long, nous avons beaucoup de compétitions à jouer, quatre, et c'est bien de maintenir la concentration, de regarder match après match. Les choses importantes, ce sont les objectifs du groupe, pas mes buts. »