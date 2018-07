PSG : Cavani, Kanté, Weigl, les vérités de Tuchel sur le mercato du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid lors de l'International Champions Cup (3-2), Thomas Tuchel a fait un point sur le mercato.

Depuis qu'il est arrivé au sein du club de la capitale française, Thomas Tuchel n'a vu qu'un seul joueur venir renforcer son effectif, à savoir Gigi Buffon. Mais en vue de la saison prochaine, au cours de laquelle il espère amener le PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions, l'entraîneur allemand attend plusieurs renforts : dans l'entrejeu et en défense. Mais pour l'instant, rien ne bouge concrètement à Paris. Ce qui ne signifie pas pour autant que les négociations n'avancent pas. Sauf qu'à quelques jours du lancement de la saison face à Monaco au Trophée des Champions, Tuchel s'impatiente... sans en dire trop sur les dossiers chauds.

« Un accord pour Weigl ? À ce que je sache, non. Et sincèrement, je suis au courant. Il y a eu des rumeurs depuis que je suis arrivé à Paris, parce que je l’ai eu auparavant avec moi à Dortmund et qu’il a bien progressé. C’est un joueur qui ferait du bien à de nombreuses équipes. Mais aujourd’hui, il n’y a rien. Kanté ? Je ne ferai pas de commentaires au sujet de N’Golo Kanté. Je ne parle pas des situations des joueurs des autres clubs. L'avenir de Cavani ? Mon plus grand souhait est qu’Edi reste avec nous. J’ai parlé avec Edi il y a quelques jours au téléphone, il ne m’a rien dit sur son intention d’aller ailleurs au Real Madrid. Il m’a dit qu’il était pressé de revenir. Il n’y a rien à dire à ce sujet-là. Edi est un joueur-clé pour moi », a indique, dans des propos relayés par Foot Mercato, Tuchel, qui avoue donc que Cavani sera pratiquement une recrue estivale, vu qu'il va rester aux côtés de Mbappé et de Neymar, alors qu'il était annoncé sur le départ. Pour le reste, circulez y'a rien à voir...