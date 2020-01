PSG : Cavani empêché de partir au mercato, la raison est simple

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain semble, un peu comme chaque année, mieux armé que jamais pour aller loin en Ligue des Champions.

La preuve, le meilleur buteur du club n’est qu’un remplaçant. Edinson Cavani a forcément un peu de mal à voir ceux que l’on surnomme les « quatre fantastiques » briller de mille feux depuis le début de la saison, tandis que lui oscille entre le banc de touche ou les tribunes, avec ses pépins physiques récurrents. De quoi lui donner envie d’aller voir ailleurs, à six mois de la fin de son contrat ? L’idée n’est pas totalement à écarter sur le plan de la volonté de l’Uruguayen, mais la réalité économique écarte quasiment définitivement tout départ avant la fin de la saison.

En effet, Paris United révèle que les demandes salariales de l’ancien napolitain auprès des clubs intéressées sont telles, que les discussions ne vont jamais bien loin. Récemment, l’Atletico de Madrid et le Los Angeles Galaxy se sont penchés sur son sort, pour se voir répondre que Cavani comptait bien garder son salaire de 1,5 ME brut par mois. Le discours sera probablement différent l’été prochain, avec une prime à la signature et un salaire lissé sur plusieurs années. Mais aussi la réalité économique, qui veut qu’à 33 ans et après une saison pour le moment bien timide, les clubs ne risquent pas de s’aligner sur le salaire « made in PSG » de Cavani.