PSG : Cavani a trouvé le président de son fan club au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison, Edinson Cavani est rarement mis en avant au Paris Saint-Germain ces derniers mois. Et cela pose un gros problème à Eric Rabesandratana, lequel estime que l’international uruguayen mérite plus de considération dans la capitale française. Le consultant de France Bleu Paris, grand fan de l’ancien buteur de Naples, lance un message aux supporters du PSG. Un appel que le Matador appréciera, sans aucun doute…

« Cavani… on va faire le point sur les stats. En L1 il a joué 9 matches et marqué 9 buts. En Ligue des champions, il a joué 5 matches et marqué un but. En sélection, il a joué 4 matches, et marqué une fois. En termes d’efficacité, c’est un peu comme Neymar et Mbappé. Après il y a plus de spectacle et de plaisir avec les deux fantastiques. Moi, je ne voudrais pas qu’on oublie tout ce que Edi a fait pour le club. Je suis fan, j’aime son caractère et tout ce qu’il donne. C’est un vrai joueur de club, à l’ancienne. Il est sain. Il faut qu’il ait de la considération, c’est ça qui me dérange. C’est bon d’avoir un joueur comme ça » a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Un avis qui sera certainement partagé par de nombreux supporters, dans une période de la saison où c’est surtout Neymar et Mbappé qui sont mis en avant.