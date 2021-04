PSG : Carine Galli règle le cas Mbappé au mercato

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore pris de décision définitive au sujet de son avenir.

Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant du Paris Saint-Germain est à un tournant de sa carrière. Dans une émission de télévision espagnole, Florentino Pérez a reconnu qu’il serait très difficile pour le Real de se positionner sur un dossier de cette envergure après le fiasco de la SuperLigue. Cela étant, le champion d’Espagne en titre ne devrait pas baisser les bras aussi facilement car la situation contractuelle de Mbappé l’oblige presque à passer à l’offensive cet été. De son côté, le PSG continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre le buteur de 22 ans de prolonger. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Carine Galli a livré son avis sur ce dossier et pour la journaliste, le Paris SG a de toute évidence les cartes en mains dans ce dossier et se trouve en position de force par rapport au Real Madrid.

Le PSG en position de force ?

« A mon avis, il n’y aura pas des transferts dingues cet été au vu du contexte, mais il y a deux joueurs qui agitent la planète foot, c’est Haaland et Mbappé. La réalité, c’est que le Real Madrid a 350 ME de manque à gagner cette saison. Même si on parle du Real Madrid, c’est un chiffre colossal. Forcément, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real se complique pour cet été et selon moi, le PSG est un position de force dans ce dossier. Eux, ils ont déjà Mbappé, il n’y a que le salaire à payer, ils n’ont pas besoin de sortir 200 ME ou je ne sais pas quel prix. Il y a du vrai dans les propos de Florentino Pérez, il aura des difficultés à faire venir Mbappé mais selon moi, ce n’est pas seulement car la SuperLigue a échoué » juge la consultante, intimement persuadée que le PSG peut profiter du contexte sanitaire et financier pour conserver Kylian Mbappé au moins une saison de plus dans son effectif.