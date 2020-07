PSG : Carine Galli a capté, la LFP rééquilibre le duel OM-Paris

Dans : PSG.

La saison prochaine, l’OM et le PSG devraient s’affronter très tôt dans la saison avec une confrontation attendue dès le 13 septembre au Parc des Princes.

Habituellement, c’est plutôt vers le mois d’octobre ou le mois de novembre que l’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain. Pour la saison 2020-2021, les fans de foot, sevrés de Ligue 1 depuis des mois, auront donc droit au célèbre « Classique » dès la troisième journée. Un choix qui interpelle tout de même, les grosses cylindrées comme l’OM ou le PSG étant rarement à leur pic de forme aussi tôt dans la saison. C’est à se demander si la Ligue de Football Professionnel n’a pas volontairement programmé ce match si tôt afin de laisser une infime chance à Marseille selon Carine Galli, laquelle s’est exprimée à ce sujet sur La Chaîne L’Equipe.

« PSG-OM aussi tôt dans la saison, bonne ou mauvaise idée ? Je ne vois pas en quoi ce serait une bonne ou mauvaise idée… Très souvent, c’était l’aller en novembre et le retour en mars. Mais de toute façon c’est un match que les gens attendent. Alors l’idée c’est quoi ? Se dire que le PSG ne sera pas forcément prêt et que Marseille aura sa chance ? Ça, c’est ce qu’on va dire la semaine avant le match pour qu’on imagine un enjeu et que les supporters marseillais y croient. Mais au final, ces dernières années, c’est toujours le PSG qui gagne » a indiqué Carine Galli, pour qui cette programmation a surtout pour but de créer de l’engouement autour de la rencontre, avec la possibilité de voir Marseille créer la surprise au Parc des Princes, le Paris SG ayant toujours des difficultés à se mette en route en début de saison. Reste que le constat est également valable pour la formation d’André Villas-Boas, qui ne comptait que quatre points après trois journées la saison dernière…