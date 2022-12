PSG : Campos et Henrique se détestent, Al-Khelaïfi coupe une tête

Dans : PSG.

Le PSG a vécu une première partie de saison mouvementée. Le break lié à la Coupe du monde 2022 au Qatar a permis au club de la capitale de faire un premier point.

A Paris, l'heure est aux premiers bilans. Cette première partie de saison a été réussie sportivement et Christophe Galtier apporte pour le moment satisfaction. L'ancien coach de Nice ou encore du LOSC arrive à tirer le meilleur de ses joueurs, notamment de son trio Neymar-Mbappé-Messi. Néanmoins, le PSG reste le PSG et pas mal de secousses ont déjà eu lieu. On peut citer les brouilles entre Neymar et Kylian Mbappé, ou encore quelques petites fuites dans la presse au sujet du dernier mercato estival. En effet, Luis Campos et Antero Henrique n'ont pas réussi à trouver l'alchimie permettant au PSG de réaliser ses objectifs. Pour Nasser Al-Khelaïfi, il y a bien eu des problèmes entre les deux Portugais, ce qui n'a rien facilité.

Campos-Henrique, ça a chauffé

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le président du PSG a abordé pas mal de sujets, dont les relations froides entre Camps et Henrique. Cela s'explique facilement pour NAK : « Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre les deux. C'est vrai. Mais, ce n'est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter ça. Antero a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts... Luis aussi de son côté. Mais c'est difficile d'avoir deux têtes. C'est juste une histoire de communication. Antero va rester mais il ne va plus gérer l'équipe première. Il va aider à Braga et nous allons aller dans un autre club également ». Pour rappel, Qatar Sports Investments (QSI) avait racheté en octobre dernier 21,67% de Braga. A noter également que, malgré les frustrations de Luis Campos, le PSG ne devrait pas recruter cet hiver ! L'annonce a aussi été faite par Nasser Al-Khelaïfi dans son entretien avec L'Equipe : « Investir cet hiver ? Je ne pense pas. Nous n'avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien ». De quoi faire grincer des dents parmi les fans du PSG, pas forcément du même avis, surtout concernant la défense du club de la capitale.