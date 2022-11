PSG : Campos débarque en Allemagne, Skriniar en danger !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort défensif dès le mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain sait que rien n'est simple pour convaincre l'Inter de lui vendre Milan Skriniar. Alors, Luis Campos a décidé de changer de cible.

Christophe Galtier en avait fait une priorité lors du dernier mercato, mais finalement l’affaire ne s’est pas faite, Milan Skriniar n’est pas venu renforcer la défense parisienne. Les négociations entre les dirigeants du PSG et ceux de l’Inter ont longtemps bloqué sur le prix, à savoir 70 millions d’euros, avant que finalement Paris tente de finaliser le deal, mais trop tard. Mais les choses sont claires, les champions de France veulent toujours renforcer ce secteur, et Skriniar, qui n’a pas prolongé avec l’Inter et arrive dans les derniers mois de son contrat, est toujours la priorité numéro 1. Et cela dès le mercato d’hiver. Cependant, conscient que le staff milanais tente le tout pour le tout afin de prolonger le contrat du défenseur international slovaque, Luis Campos travaille sur d’autres dossiers, le Paris Saint-Germain voulant apporter du sang neuf au sein d’une défense dont les performances ont été pointées du doigt durant cette première moitié de saison. Et un joueur serait déjà étudié de près, Evan Ndicka.

Le PSG veut absolument un défenseur au mercato d'hiver

Pour ceux qui ne suivent pas la Bundesliga, Evan Ndicka est le défenseur né à Paris et formé à l’AJ Auxerre et qui a rejoint Francfort en 2018 pour 5,5 millions d’euros. International français avec toutes les catégories chez les jeunes, Evan Ndicka, tout comme Milan Skriniar, arrive en fin de contrat l’été prochain. Selon différents médias, Ndicka n’est cependant pas que dans le collimateur du PSG, puisque l’AC Milan et le Betis ont également pris des renseignements auprès de Francfort afin de savoir quelles étaient les conditions pour un transfert dès le mois de janvier prochain, lorsque la fenêtre des transferts va s’ouvrir. Quoi qu'il advienne dans ce dossier, le club de la capitale a probablement d'autres noms sur la liste, Christophe Galtier étant obsédé par la nécessité d'avoir un choix de plus en défense.