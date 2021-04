PSG : Çalhanoğlu gratuit, Leonardo fonce

Dans : PSG.

Le PSG surveille de près la situation d'Hakan Çalhanoğlu, en fin de contrat en juin et dont la prolongation avec le Milan AC est loin d'être assurée.

Dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, la prolongation de Neymar devrait être officielle dans les prochains jours. Leonardo se montre confiant pour conserver Kylian Mbappé également. Si ces deux nouvelles apparaissent comme excellentes pour les supporters parisiens, les finances du PSG risquent d'en prendre un coup. Pour renforcer l'effectif, les dirigeants vont devoir se creuser les méninges, et surveiller les joueurs peu chers ou bientôt libres. C'est dans cette optique que Leonardo est très attentif à la situation d'Hakan Çalhanoğlu, auteur d'une très bonne saison avec le Milan AC. L'international turc a marqué deux buts mais surtout délivré huit passes décisives en Serie A, et est l'un des artisans du beau parcours des Rossoneri en championnat. Mais sa situation contractuelle compliquée fait de lui une cible de choix pour le PSG.

Leonardo à l'affût

En effet, selon la Gazetta Dello Sport, Paolo Maldini et le board milanais auraient proposé une prolongation de contrat assortie d'un salaire de cinq millions d'euros net annuels. Mais Hakan Çalhanoğlu ne compte pas accepter une proposition inférieure à cinq millions. Une situation qui n'a pas échappé à Leonardo. En fin de contrat au mois de juin, le milieu offensif pourrait donc quitter Milan gratuitement. Alors que le PSG devrait perdre Julian Draxler et potentiellement Mauro Icardi et Moise Kean, Hakan Çalhanoğlu serait une bonne recrue pour s'assurer un banc de qualité. Après l'Allemagne et l'Italie, le Turc pourrait donc découvrir un troisième championnat avec la Ligue 1. Toutefois, comme lorsque chaque fois qu'un joueur de talent arrive en fin de contrat, de nombreux clubs sont à l'affût. S'il souhaite finaliser ce dossier, Leonardo devra faire face à la concurrence de Naples mais surtout de Manchester United.