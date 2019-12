PSG : Ça chauffe entre Mbappé et Tuchel, Zidane en mode spectateur

Dans : PSG.

Souvent élogieux lorsqu’il parle de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane est cette fois resté mesuré. Le technicien a même montré du respect envers le Paris Saint-Germain.

A chaque conférence de presse du Real Madrid, les dirigeants du Paris Saint-Germain peuvent s’attendre à une nouvelle déclaration de Zinédine Zidane sur Kylian Mbappé. Il faut dire que la presse espagnole remet systématiquement le sujet sur la table. Et de son côté, l’entraîneur madrilène est souvent bavard sur l’attaquant qu’il rêve d’intégrer à son effectif pour la saison prochaine. Du coup, nos confrères ont jugé pertinent de lancer le technicien français sur les petites tensions entre Thomas Tuchel et Mbappé. Rappelons que l’ancien Monégasque n’a pas caché sa frustration lorsque son coach l’a remplacé lors des fins de match contre le FC Nantes (2-0) et à Montpellier (1-3).

Autant dire que ces scènes, forcément relayées par les médias locaux, n’ont pas échappé à Zidane. Mais cette fois, le champion du monde 1998 a tenu à se montrer respectueux envers le Paris Saint-Germain. « C’est un joueur du PSG et je ne vais pas commenter ici ce qui se passe là-bas. Ce serait un manque de respect, a répondu l'ex-meneur de jeu aux journalistes espagnols. Je connais très bien Kylian, mais je dois montrer du respect. » De toute façon, Zidane a déjà tout dit ou presque sur son compatriote. Il est donc inutile d’en rajouter.