PSG : Ça bouge à Paris, Meunier lance une phrase mystérieuse

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thomas Meunier est à un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, et si le défenseur international belge milite pour prolonger avec le club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ne lui ont rien proposé pour l'instant. Evoquant sa situation dans Le Parisien, en marge d'un événement à Anderlecht, Thomas Meunier a clairement fait savoir qu'il était dans l'attente d'une réponse des dirigeants du PSG, expliquant que la situation évoluait considérablement au Paris SG actuellement et qu'il acceptait de patienter.

« Ma prolongation ? C’est un peu en stand-by. Il y a beaucoup de choses qui se passent au club qui font que rien ne se fait et que ça va un peu au ralenti. C’est le football. Le club connaît mon idée de rester au Paris Saint-Germain. Je pense que si on n’a pas de retour, c’est que c’est aussi une solution qui peut les arranger. Je ne pense pas que le club ferait énormément d’argent sur moi, à vrai dire. J’ai une valeur marchande, mais je suis défenseur, j’ai joué un match sur trois. Je vais sur mes 28 ans. Ce n’est pas comme Adrien Rabiot qui vaut 50 ME », explique le joueur belge, qui précise toutefois avoir des contacts avec une dizaines de clubs européens, tous dans les meilleurs places dans leur championnat respectif.