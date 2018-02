PSG : « C’est un flan », Pierre Ménès désigne le coupable à Madrid

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Ceux qui attendaient des choix forts d’Unai Emery ont été servis mercredi. A l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le coach du Paris Saint-Germain a surpris contre le Real Madrid.

Pour commencer, l’Espagnol a décidé de titulariser le défenseur central Presnel Kimpembe au détriment du capitaine Thiago Silva. Mais plus que sa composition de départ, ce sont ses choix en cours de match qui sont vraiment critiqués. En effet, beaucoup d’observateurs comme Pierre Ménès ne comprennent pas pourquoi Emery a renforcé son côté droit en lançant Thomas Meunier plutôt qu’Angel Di Maria en fin de rencontre.

« C’est surtout le coaching désastreux d’Emery qui fait la différence. C’est un flan ce mec, a lâché le consultant sur Twitter. Son coaching est affligeant comme à Barcelone. Et il ne respecte pas ses joueurs : Ben Arfa, Lucas. Il est mort dans le vestiaire. Les joueurs ne le supportent pas depuis longtemps. Pas besoin d’être un génie pour comprendre que c’est mort entre Emery, Silva, Motta et Di Maria. Et c’est un problème. Ils vont être contents de jouer contre Strasbourg. »

Comment Neymar va-t-il réagir ?

L’autre danger selon Pierre Ménès, c’est la réaction du Brésilien Neymar. « Après le départ de Lucas, s’attaquer à Thiago Silva c’est prendre de gros risques avec Neymar, a-t-il prévenu. C’est quand même le même mec qui a dit trois jours avant le match que Silva était le meilleur défenseur du monde. Si c’est pas se foutre du monde et de son capitaine ça. » Enfin, l’incapacité d’Emery à gagner un gros match à l’extérieur pose également problème.

« Continuez à croire qu’il a le niveau pour entraîner le PSG. Je dis depuis longtemps qu’il a trop peur à l’extérieur, a insisté Pierre Ménès. Il l’a encore prouvé hier. Blanc a été viré et remplacé par Emery. Je cherche le début d’un progrès. Il ne gagne jamais un match important à l’extérieur. Depuis un an et demi. C’est un hasard ? » Les critiques pleuvent sur le coach parisien, et ce n’est qu’un début...