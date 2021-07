PSG : C’est rare, Leonardo lâche l’affaire au mercato

Dans : PSG.

Le PSG n'est plus intéressé par Joaquin Correa en raison de l'échec de la mise en place d'un échange avec Pablo Sarabia. Leonardo n'insistera plus auprès de la Lazio Rome.

Contrairement à Pablo Longoria avec l’OM, Leonardo est plutôt du genre à se concentrer sur des pistes plus rares et qu’il travaille au corps sur la durée. Le directeur sportif du PSG l’a déjà prouvé par le passé, il est capable de suivre un dossier pendant des semaines voire des mois, avant de passer à l’action et de conclure l’affaire. C’est ce qu’il s’est passé avec Gianluigi Donnarumma, qui était déjà associé au Paris SG il y a plus d’un an de cela. Ainsi, quand « Leo » a un joueur dans le viseur, c’est souvent signe qu’il va passer à l’action tôt ou tard. Il y a pourtant un joueur suivi par le Brésilien et qui vient de demander à quitter son club, sur lequel il a décidé de lâcher l’affaire.

Il s’agit de Joaquin Correa, l’attaquant de la Lazio Rome, que Leonardo apprécie beaucoup. Il tenté sa chance une première fois dans le cadre d’un échange avec Pablo Sarabia. Et malgré une rallonge dépassant les 15 ME, le PSG n’a pas eu gain de cause pour le récent vainqueur de la Copa America. Résultat, la presse italienne annonce ce dimanche que le club francilien s’est retiré des discussions, alors que l’Argentin a officiellement demandé à ses dirigeants de le transférer cet été. Une situation qui profite à trois clubs anglais selon le Corriere dello Sport, qui cite Tottenham, Everton et Arsenal comme destination possible pour l’ancien de l’Estudiantes et son passeport italien. Pour le faire venir, les formations de Premier League vont toutefois devoir sortir le chéquier, pour conclure l’affaire entre 30 et 40 ME, en fonction de la teneur des discussions dans les jours à venir.