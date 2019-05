PSG : « C’est nul », Dugarry défonce Mbappé comme jamais !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En menaçant publiquement de quitter le Paris Saint-Germain lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a déclenché une véritable tempête médiatique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attitude de l’international français ne fait pas l’unanimité. Bien au contraire même. Le coup de pression du champion du monde 2018 fait polémique, et de nombreux supporters ont d’ores et déjà réclamé sa vente au mercato. Interrogé sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas non plus apprécié la prise de position radicale de Kylian Mbappé. Et il n’a pas mâché ses mots pour exprimer son agacement.

« J’aurais aimé déjà qu’il qualifie le Paris Saint-Germain face à Manchester United. Mais non, il a failli. Qu’est-ce qu’il a fait de mieux que ses partenaires cette saison, à part sur le plan comptable de ses buts à lui. Comment peut-il réclamer quelque chose à 20 ans ? Que veut-il ? Tirer plus de penaltys ? Augmenter ses primes ? Marquer plus de buts pour sa putain de course au Ballon d’Or ? Il se permet une nouvelle fois de chier sur son club. Un club qui lui donne 20 millions d’euros par an ! Collectivement, je suis désolé mais il a fait une saison de merde. C’est une des pires saisons depuis QSI et lui il arrive et il demande des responsabilités. Ce sont vraiment tous des mercenaires. C’est nul, j’ai mal à mon football, je suis dégoûté. L’Emir pour tout ce qu’il lui donne par mois, mais qu’est-ce qu’il en a à foutre de ses stats à Mbappé » a confié Christophe Dugarry dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir, et qui vont assurément diviser les supporters franciliens…