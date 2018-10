PSG : C’est mort, Dugarry condamne déjà Paris en C1

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A l’image de sa défaite à Liverpool (3-2) le mois dernier, le Paris Saint-Germain a encore déçu lors d’un grand rendez-vous en Ligue des Champions.

Mercredi soir au Parc des Princes, le champion de France a arraché un match nul heureux contre une équipe de Naples (2-2) beaucoup plus impliquée. En effet, les Parisiens ont subi dans les duels, pendant que les attaquants ne faisaient pas toujours le nécessaire dans le repli défensif. En résumé, le PSG souffre toujours des mêmes maux, d’où l’analyse d’un Christophe Dugarry déjà fataliste.

« On est déçus parce qu’après ce match à Liverpool, on voulait un match plein, a commenté le consultant de la chaîne RMC Sport. J’ai entendu Thomas Tuchel dire "on a compris avec le match à Liverpool, on va se reprendre et montrer un autre état d’esprit". Et on a vu avec cette première période que ce n’était pas du tout le cas et que cette équipe n’est pas prête pour la Ligue des Champions. Elle n’est pas prête mentalement. »

Dugarry inquiet pour les huitièmes

« Elle a des qualités techniques, c’est certain, mais elle n’est pas prête à se sacrifier, pas prête à se faire les efforts ni à se mettre le cul par terre pour aller chercher des points importants, pour aller gagner des duels, a regretté l’ancien attaquant. Les Napolitains ont joué tous les duels comme s’ils jouaient leur vie. Cette équipe n’est pas prête pour gagner la Ligue des Champions… Et cela va déjà être compliqué de sortir des poules. » Après trois journées, Paris occupe la troisième place du groupe C, respectivement à un et deux points de Naples et de Liverpool.