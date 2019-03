PSG : C’est fou, ce joueur peut sauver Paris à lui tout seul

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Malgré sa nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’est pas déterminé à tout changer cet été.

Du président à l’entraineur, les équipes dirigeantes et techniques ne devraient pas être bouleversées, tout comme l’effectif qui s’appuiera sur les mêmes cadres et les mêmes atouts. L’important sera donc de faire des retouches de qualité pour améliorer l’équipe. Et pour cela, Didier Roustan estime qu’un joueur peut très bien faire l’affaire à lui tout seul : Allan. Le milieu de terrain de Naples, qui avait impressionné face au PSG en Ligue des Champions, représente la recrue parfaite de l’été. Cela tombe bien, il est tenté à l'idée de rejoindre Neymar.

« Si tu gardes le duo Neymar-Mbappé et que tu arrives à prendre Allan, je pense qu’on peut dire que le PSG réussirait son mercato, même si Allan est la seule recrue de l’été. Car avec les joueurs qu’ils ont, tu n’as pas besoin de prendre beaucoup de joueur. D’autant que si tu prends Allan, tu peux réutiliser Marquinhos uniquement en défense centrale. Après, je pense qu’il faudrait des remplaçants meilleurs car je me demande si Choupo-Moting en doublure d’un Cavani qui se blesse souvent, c’est suffisant », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé qu’une arrivée de prestige et quelques ajustements suffiront pour faire enfin grandir le Paris SG la saison prochaine.