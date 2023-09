PSG ‍: C’est fini, Donnarumma a chopé le syndrome du loser

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau critiqué après la défaite contre l’OGC Nice (3-2) vendredi, Gianluigi Donnarumma ne rassure pas. Pour le journaliste Daniel Riolo, le Paris Saint-Germain doit changer de gardien numéro 1.

Il serait injuste de juger Gianluigi Donnarumma coupable de la défaite contre l’OGC Nice. Il n’empêche que le gardien du Paris Saint-Germain n’a pas tiré son équipe vers le haut. Son jeu au pied a encore été défaillant vendredi, quelques jours après les nouvelles critiques suite à ses performances en sélection. Suffisant pour inciter l’entraîneur Luis Enrique à revoir sa hiérarchie ? Pour Daniel Riolo, l’Italien, trop marqué par ses erreurs face au Real Madrid (défaite 3-1) en mars 2022, doit être rétrogradé.

🎙 @DanielRiolo : "Donnarumma, ça ne fait pas longtemps qu'il est là, mais il a été marqué par ce qui a fait beaucoup de mal au PSG : le tampon des losers. Il l'a pris sur le front le soir du match à Madrid et il n'a pas réussi à l'enlever." pic.twitter.com/Hm2C5TUFAB — After Foot RMC (@AfterRMC) September 15, 2023

« Le gardien il est là, il faut prendre la décision de le changer, a réclamé le journaliste de RMC. Il y a le jeune Espagnol (Arnau Tenas) et Navas. Remettre Navas titulaire ? Je ne sais pas. Le fait que Luis Enrique ait voulu le garder... Donnarumma, ça ne fait pas longtemps qu'il est au PSG. Mais il a été marqué par ce tampon qui a fait beaucoup de mal au PSG ces dernières années, le tampon des losers. Quand on a dit à la fin de la saison qu'il fallait tout changer, parce qu'il fallait enlever des têtes qui avaient un peu trop perdu… Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs sont partis. »

« Donnarumma, le soir du match à Madrid, il a pris le tampon au milieu du front. Et il n'a pas réussi à l'enlever, a poursuivi le chroniqueur de l’After. Il a ce tampon sur lui. Même avec l'Italie, il y a beaucoup de débats. Le but qu'il prend contre la Macédoine du Nord... Il n'est pas transcendant, ce n'est pas le Donnarumma de l'Euro 2021. Son jeu au pied n'était pas meilleur que maintenant mais il était plus en confiance. Et quand tu es plus en confiance, là peut-être que la passe tu la réussis. »

Riolo épargne Mbappé

« Il avait une forme de charisme qui mettait tout le monde en confiance. Là tu as l'impression qu'il est grand et en fait il n'est pas grand. Donc il a le tampon de la lose et tu remarqueras que dans cette équipe, il n'y a plus personne avec ce tampon. Il reste Marquinhos, je pense que tu auras besoin de lui mais ce sera peut-être le dernier, parce que j'estime que Mbappé ne l'a jamais eu même s'il en a traversé des moments de lose », a conclu Daniel Riolo, qui s’est trouvé une nouvelle cible italienne après le départ de Marco Verratti.