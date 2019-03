PSG : Bye-bye Rabiot, le Barça ne tolère pas cette trahison XXL !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Adrien Rabiot va quitter la capitale française cet été. Mais pour aller où ?

Le mystère est encore entier, même si c’est bien le FC Barcelone qui tenait la corde pour s’attacher les services de l’international français. Or, le club catalan s’est visiblement lassé de l’attitude du clan Rabiot, et aurait jeté l’éponge selon les informations obtenues par Paris-United. « D’abord pressenti au Barça, cette piste semble être écartée. La cause ? Le manque de fidélité de la part du clan Rabiot. Alors qu’un engagement avait été pris entre le joueur et le club catalan, son agent a tout de même exploré d’autres horizons » explique le média. Une attitude impardonnable pour le champion d’Espagne en titre.

Par conséquent, c’est plutôt en Angleterre que l’avenir d’Adrien Rabiot pourrait s’écrire au mercato. Avec des négociations en cours avec Tottenham et Manchester City. « Les deux clubs britanniques ne sont pas les seuls, un autre club anglais Liverpool est aussi dans la course. Quant au Bayern, la mère du joueur, son agent, est toujours en contact avec la direction mais les chances d’un transfert au sein du club bavarois s’amenuisent ». Il faut dire que Rabiot réclame un salaire fixé à 10 millions net par an assorti d’une prime à la signature comprise entre 10 et 15 ME. On comprend pourquoi les clubs s’éloignent du clan Rabiot dès lors que les négociations avancent concrètement.