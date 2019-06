PSG : Buffon parti, il vient saper le moral d’Areola

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

En annonçant la fin de la collaboration avec Gigi Buffon, le Paris Saint-Germain a ouvert en grand le dossier du gardien de but pour la saison prochaine. Thomas Tuchel ne se laissera plus avoir, il désignera un titulaire pour la saison, sous réserve bien évidemment que celui-ci tienne la route. A l’heure actuelle, le grand favori se nomme Alphonse Aréola, quasiment passé numéro 2 en équipe de France et considéré comme un gardien fiable avec encore une marge de progression. Mais le PSG doit-il viser plus haut pour atteindre ses objectifs élevés en Ligue des Champions ? C’est l’avis de Bertrand Latour, pour qui le recrutement d’un ténor comme Keylor Navas est nécessaire.

« Si Areola était un crack absolu, on l’aurait déjà vu. Ma conviction, c’est qu’Alphonse Areola est un très bon gardien, qui ne fait pas de boulettes et qui n’empêcherait pas potentiellement le PSG de gagner une Ligue des Champions. Mais ce ne sera jamais le meilleur joueur de ton équipe… On me parle de Keylor Navas, lui il a fait gagner des matchs au Real Madrid, il a eu un rôle prépondérant dans les victoires du club en Ligue des Champions », a confié le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que le Costa-Ricien représente a l’expérience et le talent pour passer devant Alphonse Areola.