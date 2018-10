PSG : Buffon ou Areola, Nabil Djellit conseille Thomas Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Même avec le gros match face à Marseille prévu pour ce dimanche soir, ce qui inquiète vraiment les Parisiens, c’est leur capacité à renverser la tendance dans la double confrontation face à Naples. En Italie, les joueurs du Paris Saint-Germain vont devoir aller chercher une victoire qui les relancerait dans la course à la qualification. Quelles sont les options dont dispose Thomas Tuchel ? Pour Nabil Djellit, l’entraineur allemand n’a pas le choix et doit aligner Gianluigi Buffon dans les cages, et pas tant pour ses qualités sportives, mais pour ses capacités à être un leader et ainsi faire comprendre à certains joueurs qu’ils doivent en faire plus.

« Injuste qu’Areola se fasse doubler par Buffon ? Non. Pour moi c’est la réalité du haut niveau, il y a deux gardiens qui sont clairement en concurrence, c’est la règle qui a été établie cette saison. On sait que Buffon n’a pas pu jouer les premiers matches de la Ligue des Champions à cause de sa suspension. Après, Areola a eu des séquences bonnes, voire très bonnes mais pour moi, il est à 50% responsable sur le premier but de Naples, puisqu’en sortant, il donne la solution à Insigne. Je pense que dans cette équipe avant tu avais des patrons à chaque ligne. Thiago Silva, qui est encore-là, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic. Aujourdhui, quand je regarde cette équipe, des joueurs fantastiques, des solistes incroyables, mais je vois très peu de tauliers. J’en vois un c’est Thiago Silva. Buffon, je pense qu’il a le truc pour donner un peu d’autorité et peut-être que lui, il est capable de regarder deux trois mecs devant et leur dire ce qu’ils peuvent mieux faire sur le terrain. Je pense qu’il a un rôle politique qui peut lui donner plus d’importance au PSG », a livré le journaliste de France Football, persuadé que le champion de France manque de patrons dans son groupe, et surtout que cela explique cette situation inquiétante en Ligue des Champions.