PSG : Buffon ou Areola, ce bug XXL doit être corrigé d'urgence

Dans : PSG, Ligue 1.

Deux semaines plus tard, l’élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions est encore dans toutes les têtes chez les supporters. Et quand on repense à ce match, on repense forcément à la grosse faute de main de Gianluigi Buffon, qui a offert malgré lui le deuxième but de la rencontre à Romelu Lukaku, avant la mi-temps. Néanmoins selon Pascal Olmeta, l’international italien n’est pas à accabler, notamment car la gestion des gardiens par Thomas Tuchel ne permet pas à Alphonse Areola ou à « Gigi » de donner la pleine mesure de leur talent.

« L’erreur numéro une c’est que dans ce club, ils ne comprennent rien, voilà, c’est tout, ne cherchez pas l’erreur de Buffon… C’en est une si vous voulez mais la concurrence c’est du n’importe quoi. Quand je dis que ces mecs-là (les gardiens) on est à part c’est pour cela qu’on s’apprécie les uns et les autres : Buffon s’entend surement très bien avec Areola mais tu n’attaques pas les matchs de championnat avec un, tu dis bon alors même si tu es bon on continue avec l’autre, quand on voit la tête de leur coach qui n’y comprend rien en gardien, il faut arrêter » a clamé dans des propos rapportés par FootRadio.com l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, qui n’aurait pas aimé être dans la situation de Buffon et d’Areola à son époque. Et qui ne porte visiblement pas Thomas Tuchel dans son cœur.