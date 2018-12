PSG : Gianluigi Buffon climatise l'ambiance à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors que c'est Manchester United qui se dressera sur la route du Paris Saint-Germain, un début d'euphorie est né du côté des supporters du PSG. Mais en énorme connaisseur de la Ligue des champions et du football européen, Gianluigi Buffon a tenu à remettre les choses à plat et le légendaire gardien de but italien du Paris SG de rappeler que la situation du Manchester United de décembre 2018 n'était pas celle du Manchester United de février 2019.

Autant de raisons qui poussent Gianluigi Buffon à demander un peu de calme. « Non, ce n’est pas un tirage facile. Certaines équipes ont eu un tirage compliqué, d’autres s’en sortent mieux. J’ai vu que la Juve a hérité d’un tirage difficile avec l’Atlético Madrid. Le Bayern Munich a tiré Liverpool. Puis il y a encore Barcelone, le Real Madrid. C’est un tirage au sort intermédiaire. Nous devrons être courageux. Il nous faudra avoir la même mentalité que celle montrée lors des derniers matches de Ligue des champions. Mais j’ajouterai aussi que la Ligue des champions ne reprend qu’en février, dans deux mois. Il peut se passer beaucoup de choses. Ils peuvent changer d’entraîneur, de joueurs, il y a un mercato. Selon moi, ce n’est le bon moment pour faire l’analyse de cette équipe », a prévenu, sur RMC, Gianluigi Buffon, qui veut éviter que les Red Devils de José Mourinho soient pris de haut.