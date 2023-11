PSG ‍: Bradley Barcola a plaqué l'OL en 5 minutes

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Proche de Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Jorge Mendes a vraiment posé sa patte sur l’effectif francilien lors du dernier mercato estival, avec notamment le transfert de Bradley Barcola.

L’été dernier, le club de la capitale française a tourné une page de son histoire moderne en laissant partir Neymar et Lionel Messi, deux de ses trois stars avec Kylian Mbappé. Pour compenser ces pertes, plus marketing que sportives sachant que les anciens attaquants du Barça n’ont pas vraiment apporté ce qu’ils auraient dû à Paris, le PSG s’est reconstruit un effectif. En déboursant pas moins de 350 millions d’euros, Paris a fait tout son possible pour répondre aux attentes de Luis Enrique, le nouveau boss du club francilien. Et parmi ces transferts, un homme revient sans cesse autour des différents dossiers, celui de Jorge Mendes. Il faut dire que le célèbre agent portugais, réputé pour avoir suivi la carrière de Cristiano Ronaldo, a touché à de nombreux deals. Notamment celui de Bradley Barcola.

Barcola rejoint Mendes pour signer au PSG

Passé de l’Olympique Lyonnais au PSG dans le cadre d’un transfert de 45 millions d’euros, le jeune attaquant a changé d’agent l’été dernier pour signer à Paris. C’est en tout cas ce que révèle SportsZone. « Jorge Mendes a promis un transfert au PSG à Bradley Barcola avant qu’il ne décide de le rejoindre. Le super agent a utilisé un argument pour signer le joueur : “Si tu signes avec moi, je te transfère au PSG cet été !”. Bradley Barcola n’a pas hésité », explique le média spécialisé sur Twitter. Désormais représenté par Jorge Mendes, Barcola côtoie d’autres joueurs de la société Gestifute dans le vestiaire parisien, comme Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, tous arrivés cet été. C’est donc une véritable colonie que Mendes dispose maintenant à Paris, où son ami Luis Campos, conseiller de Nasser Al-Khelaifi, n’est pas étranger à cette nouvelle vague Gestifute. Il faut dire que les deux hommes sont proches depuis de longues années, et ce duo peut être à double tranchant pour Paris.