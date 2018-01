PSG : Bonne nouvelle, ça s’emballe sur un joueur mis en vente

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le marché des transferts a ouvert ses portes, et contrairement aux habitudes, des clubs importants pourraient en profiter pour se renforcer cet hiver.

C’est le cas d’Arsenal, qui ne veut pas manquer le bon wagon alors que le club londonien voit plusieurs éléments majeurs arriver en fin de contrat au mois de juin. Avec le risque de devoir effectuer quelques « panic buying » quand Arsène Wenger sera mis devant le fait accompli. Pour devancer l’appel, les Gunners ont trouvé une nouvelle cible, et cela a de quoi plaire au PSG. En effet, le quotidien Metro annonce qu’Arsenal a décidé de se mêler à la lutte pour l’acquisition de Gonçalo Guedes.

Le jeune attaquant prêté par Paris à Valence a fait forte impression en première partie de saison, au point que le club espagnol souhaite l’acheter définitivement. Paris n’y est plus opposé, mais cela aura un coût estimé à 40 ME. Pour le moment, Valence n’a fait aucune offre concrète, mais Arsenal serait prêt à lâcher 35 ME, ce qui n’est pas anodin à une heure où le PSG a besoin de faire une ou deux belles ventes pour être tranquille au niveau comptable. En tout cas, cette arrivée dans ce dossier ne pourra qu’aider Paris à mieux vendre son buteur portugais, si tant est que ce soit la stratégie choisie par les dirigeants franciliens.