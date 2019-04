PSG : Boire ou courir, Marco Verratti refuse de choisir

Dans : PSG, Ligue 1.

Peu habitué à marquer, Marco Verratti vient de trouver le chemin des filets à deux reprises, en sélection puis en club.

Un véritable événement pour le milieu du Paris Saint-Germain, couvert de compliments inhabituels depuis quelques jours. Et pour cause, lorsque l’Italien voit son nom apparaître dans les médias, c’est souvent pour critiquer son hygiène de vie loin d’être irréprochable. Il faut dire qu’entre son côté fêtard et la cigarette, le Parisien provoque lui-même les critiques. Des commentaires qu’il juge pourtant incompréhensibles.

« Dans le football d'aujourd'hui, ce que tu fais dehors est devenu plus important que ce que tu fais sur le terrain, s’est étonné Verratti. Moi j'accepte toutes les critiques qui concernent le terrain. Quand je fais un mauvais match, j'accepte tout parce que c'est normal, je joue dans un grand club, il faut que je sois toujours performant. Après je sais qu'il peut y avoir des matchs où je ne suis pas bien, mais les choses en dehors du terrain, des fois, ça me fait rire... Ce sont des choses que je ne trouve pas intéressantes si tu aimes le football. »

La « vie normale » de Verratti

« J'ai une vie normale, je m'entraîne tous les jours, je n'ai pas la vie que tout le monde pense. Mais s'ils pensent plus à ma vie privée qu'au terrain, c'est leur problème parce ce n'est pas important pour moi. Pour moi, l'essentiel c'est ce que je fais pour le club. Je me donne toujours à 100%. Il faut être professionnel et performant sur le terrain, c'est ça le plus important pour moi », a estimé le « Petit Hibou », comme si sa vie privée n’avait aucune influence sur l’aspect sportif.