PSG : Boateng passe aux aveux sur le dossier PSG

40ME par-ci, 50ME par-là, de nombreuses choses se sont dites durant le mercato sur la possibilité que Jérôme Boateng rejoigne le Paris Saint-Germain afin de renforcer la défense du club de la capitale. Mais finalement, l'international allemand est resté au Bayern Munich, club qui a clairement dit non au PSG avec la tête, mais oui avec le portemonnaie. De son côté, Jérôme Boateng est resté très discret pendant ces semaines de rumeurs incessantes sur son avenir.

Mais ce dimanche, dans la presse allemand, l'expérimenté défenseur central est sorti de son mutisme et a reconnu que les négociations avec le Paris Saint-Germain n'étaient pas une invention des médias. « Il y a eu des échanges avec Paris, ce n’est pas un secret. Les échanges étaient très intéressants et les discussions avec Thomas Tuchel se sont bien passées. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus impliqué avec le Bayern. J’ai de grands objectifs et je continuerai à tout faire pour le club. Comme je l’ai toujours fait », a prévenu Jérôme Boateng, qui n'a toutefois pas précisé pourquoi l'affaire avait finalement capoté.