PSG : Boateng confond le PSG et le Père Noël, il a pris une claque

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

On l'a appris dimanche, sauf énorme surprise le Paris Saint-Germain officialisera dans les prochains jours la signature de Thilo Kehrer, le défenseur central allemand de Schalke 04. Exit la piste qui menait à Jérôme Boateng, le joueur de Munich étant gourmand et même trop gourmand.

Revenant sur le feuilleton Jérôme Boateng, le quotidien allemand Bild, généralement bien informé, affirme que le défenseur allemand du Bayern Munich a exigé du PSG un salaire annuel de 15ME et un contrat de 3 ans. Ajoutez à cela les 50ME réclamés par le club bavarois pour céder Boateng et vous obtenez un cocktail imbuvable pour un Paris Saint-Germain très prudent dans son approche du mercato pour des raisons liées aux exigences du fair-play financier. Et si l'on en croit le tabloïd allemand, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont été tellement étonnés par ces exigences des deux parties qu'ils n'ont même pas transmis d'offre au Bayern Munich, estimant qu'il fallait se tourner vers son autre piste, celle qui menait à Thilo Kehrer et tournant le dos au clan Boateng. Car malgré les 45ME dépensés pour s'offrir Thilo Kehrer, le PSG sait que le défenseur de Schalke 04 est moins exigeant sur le plan du salaire (5ME), et surtout que son potentiel est énorme. Les responsables du Bayern Munich ne pourront pas reprocher au Paris SG de faire n'importe quoi financièrement au mercato...