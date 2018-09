PSG : Bernat, Kehrer… La colère du clan brésilien sur le mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain a dû se contenter d’un mercato moins ambitieux que l’année dernière.

Après la signature du gardien Gianluigi Buffon, le club de la capitale a attiré Thilo Kehrer, Juan Bernat et l’attaquant Eric Maxim Choupo-Moting. Pas de quoi emballer les supporters, et encore moins certains cadres du vestiaire. En effet, le clan brésilien du PSG a manifesté son mécontentement en interne sur le mercato estival, révèle UOL Esporte. La bande à Neymar estime que le PSG n’est pas meilleur que la saison dernière. Selon eux, les postes de latéral gauche et de milieu de terrain sont clairement les points faibles de l’équipe.

C’est pourquoi les Brésiliens auraient conseillé à Paris de recruter leurs compatriotes Alex Sandro ou Filipe Luis, en vain. On comprend mieux la petite pique de Thiago Silva adressée au directeur sportif Antero Henrique après la défaite à Liverpool (3-2). Rien de grave, d’autant que les mécontents sont séduits par les méthodes de Thomas Tuchel. Reste à savoir si les résultats de la saison effaceront cette frustration.