PSG : Berchiche le fêtard a encore frappé… et s’est blessé

Tous les deux nés un 14 février, Edinson Cavani et Angel Di Maria n’ont pas pu fêter leur anniversaire le jour de la défaite contre le Real Madrid (3-1) en Ligue des Champions.

Les deux joueurs du Paris Saint-Germain ont donc attendu ce jeudi pour réunir leur entourage. En effet, l’attaquant de 31 ans et l’ailier de 30 ans ont invité leurs coéquipiers, familles et proches respectifs dans un restaurant du 16e arrondissement, raconte RMC. Les invités ont pu profiter du dîner, des cocktails et de la piste de danse à disposition. L’occasion pour Yuri Berchiche de confirmer sa réputation.

Lors de la fête d’anniversaire de Neymar au début du mois, le latéral s’était montré plus offensif sur le « dancefloor » que sur son couloir gauche. Et l’on pouvait s’apercevoir que l’Espagnol ne s’était pas contenté de boire uniquement de l’eau… Du coup, Berchiche a récidivé cette semaine lors de la fiesta qui a duré jusqu’à 2 heures du matin. Visiblement, l’ancien joueur de la Real Sociedad n’a pas eu le temps de digérer, lui qui a terminé la séance d’entraînement de ce vendredi à 11 heures avec une douleur à la cuisse. Tout cela à l’approche du premier Classique dimanche soir.

Yuri Berchiche 🇪🇸 et Cavani 🇺🇾 hier 😂 #psg pic.twitter.com/yRTAjKZqn8 — • Infos - Paris SG • (@infosclubparis) 23 février 2018