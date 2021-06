PSG : Benzema snobé par Paris, la révélation

Dans : PSG.

En ce jour de choc entre l’Allemagne et la France, le nom de Karim Benzema, très attendu par le peuple tricolore, est sur toutes les lèvres.

Il faut dire que Karim Benzema sera particulièrement surveillé par la défense allemande pour son premier match officiel depuis son grand retour avec l’Equipe de France. L’attaquant du Real Madrid fait peur aux défenses adverses de par son charisme et ses performances XXL avec le vice-champion d’Espagne en titre. Il y a trois ans, il aurait d’ailleurs pu écrire sa légende ailleurs, selon Le 10 Sport. En effet, le média dévoile que Karim Benzema était proche d’un départ du Real Madrid. Le PSG, alors entraîné par Thomas Tuchel, était sur les rangs pour récupérer le buteur formé à l’Olympique Lyonnais. Mais l’opération, qui aurait logiquement fait grand bruit, ne s’est finalement pas concrétisée.

Le média croit savoir qu’une rencontre s'est tenue à l'automne 2018 à Paris entre Karim Benzema et Nasser Al-Khelaïfi. Un diner informel a eu lieu dans un grand restaurant de la capitale française au cours duquel l’avenir de Karim Benzema était au centre des débats. A cette époque, Karim Benzema est blessé et surtout, il vient de perdre Zinedine Zidane, qui a claqué la porte après avoir triomphé trois fois de suite en Ligue des Champions. En pleine réflexion sur son avenir, Karim Benzema prend le temps pour peser le pour et le contre et Nasser Al-Khelaïfi lui expose le projet du PSG dans les moindres détails. Attentif, le buteur français est intéressé. Mais au moment où Paris souhaitait passer la seconde dans les négociations en proposant un contrat à Karim Benzema, un homme a finalement mis son véto : Thomas Tuchel. Désireux de renforcer sa défense et son milieu de terrain, le coach allemand met brutalement fin à la piste Karim Benzema et quelques semaines plus tard, le PSG recrutera Leandro Paredes. Un scénario qui ne manquera pas de nourrir les Parisiens de regrets…