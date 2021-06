EdF : Benzema est courtois, Le Graët le félicite

Dans : Equipe de France.

Ce mardi soir contre l’Allemagne (21 heures), Karim Benzema va disputer son premier match officiel avec la France depuis son grand retour.

En toute logique, les yeux du monde entier seront tournés vers l’avant-centre du Real Madrid, dont l’association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann est très attendue. Les Bleus se savent favoris de cet Euro et pour assumer leurs ambitions, ils auront besoin d’une grande attaque. Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a hâte de voir tous ces talents offensifs à l’œuvre, et notamment Karim Benzema. D’autant que dans une interview accordée en ce jour de match à RTL, le patron de la FFF a reconnu qu’il attendait depuis très longtemps le grand retour de l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus.

« Je souhaitais qu’il revienne depuis longtemps en équipe de France. Quand on voit ce qu’il faisait au Real, il était impossible de ne pas le prendre. Le Real Madrid c’est quand même la meilleure équipe du monde ou l’une des meilleures équipes du monde » a assuré Noël Le Graët avant d’évoquer le comportement parfait de Karim Benzema au sein du groupe tricolore depuis son retour il y a deux semaines pour débuter la préparation de cet Euro. « Il a changé. Je l’ai trouvé très mûr, très courtois. Il n’y a pas du tout de rancune par rapport à ce qu’il s’est passé. Je le sens vraiment bien dans sa peau ». L’attaquant formé à l’OL, qui n’a pas trouvé le chemin des filets lors des deux matchs amicaux de l’Equipe de France, tentera bien sûr d’être décisif ce mardi soir contre l’Allemagne. Un match pour lequel il sera donc associé à Mbappé et Griezmann, lesquels devraient trouver derrière eux Kanté, Pogba et Rabiot tandis que la défense ressemblera à celle qui a triomphé à la Coupe du monde 2018 à l’exception de Kimpembe, successeur d’Umtiti.