PSG : Benzema et Mbappé esquivent la provocation ultime

Par Corentin Facy

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid, qui rêve d’associer le buteur du PSG à Karim Benzema.

Les deux hommes entretiennent une relation privilégiée depuis le grand retour de Karim Benzema en Equipe de France. A travers les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir Kylian Mbappé échanger avec l’avant-centre du Real Madrid. Malgré plus de dix ans d’écart, les deux hommes se sont trouvés et partagent aujourd’hui une amitié de plus en plus solide. Les supporters du Real Madrid espèrent bien sûr que cette amitié se consolidera à compter de la saison prochaine avec la signature tant désirée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. En attendant de connaître l’épilogue du feuilleton Mbappé, les deux hommes se font très discrets sur les réseaux sociaux alors que se profile le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, ce mercredi soir au stade Santiago Bernabeu.

Benzema et Mbappé, une communication discrète

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Ils s'écrivent pas mal de messages personnels pour réagir à l'actualité comme deux potes. Mais ils ne se voient pas en dehors du football et de l'équipe de France. Ils sont discrets entre eux. La possible arrivée de Kylian au Real les pousse à ne pas en rajouter » révèlent leurs entourages dans les colonnes du journal L’Equipe ce lundi. Kylian Mbappé et Karim Benzema en sont conscients, s’ils affichaient leur complicité sur les réseaux sociaux à quelques heures du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les polémiques fuseraient. Un constat d’autant plus valable que les rumeurs se multiplient au sujet d’une potentielle signature de l’ancien Monégasque au Real Madrid à la fin de la saison. Il est d’autant plus inutile d’en rajouter que Karim Benzema a déjà fait savoir à plusieurs reprises de manière publique qu’il souhaitait jouer avec Kylian Mbappé la saison prochaine.

« Je l'ai toujours dit et je le répète encore, bien sûr que j'aimerais jouer avec Kylian un jour au Real, insiste le buteur aux 303 réalisations madrilènes. J'adore évoluer avec lui en équipe de France et donc pourquoi pas dans le futur au Real ? C'est un grand joueur. Mais pour l'instant on doit respecter le PSG » avait expliqué Karim Benzema quelques jours avant le match aller entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en Ligue des Champions. En attendant de se retrouver en Equipe de France et de potentiellement partager les mêmes couleurs en club, Karim Benzema et Kylian Mbappé seront rivaux mercredi soir au stade Santiago Bernabeu à l’occasion d’un match qui s’annonce déjà bouillant. Au match aller lors des 8es de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes, le PSG a battu le Real Madrid d’un petit but. Un retard que le Real, très convaincant ce week-end face à la Real Sociedad, entend bien combler.