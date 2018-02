PSG : Bein SPORTS peut chanter « Merci Paris »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la primeur revenait à bein SPORTS, comme le veut le contrat des droits télés en France au sujet du dernier participant français dans l’épreuve. La chaine qatarie a donc diffusé le choc entre le PSG et le Real Madrid, et cela s’est traduit par une audience record. Dans un communiqué de presse, bein a ainsi annoncé avoir enregistré une audience de 2,054 millions de téléspectateurs, avec un pic montant à 2,303 millions. Des scores qui placent la chaine payante à un niveau d’audience proche du divertissement Top Chef sur M6 (2,5 M), et en fait la cinquième chaine la plus regardée de France ce mercredi soir.