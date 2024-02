PSG ‍: Bataille géante pour Ekitike, ça chauffe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG espère une belle vente, celle d'Hugo Ekitike dans les prochaines heures. Francfort fait le pressing sans convaincre, tandis que les clubs anglais débarquent en force.

S’il y a un dossier que le PSG est certain de prendre en charge sur ce dernier jour, c’est celui d’Hugo Ekitike. L’attaquant parisien se fait discret mais ne peut pas connaitre une saison entière sans jouer au football à son âge. Après avoir refusé d’être poussé à Francfort l’été dernier, l’ancien du Stade de Reims se cherche un point de chute. Encore faut-il que le Paris SG, qui ne veut plus de lui, trouve un accord qui lui convienne pour le prêter ou le vendre. Là encore, Francfort est sur le coup mais les négociations n’avancent pas beaucoup alors que la deadline sera atteinte à 18h00 en Bundesliga. Une situation qui a provoqué un réveil brutal en Premier League, où la cote d’Ekitike a toujours été élevée, lui qui était suivi par Newcastle avant de signer au PSG à l’été 2022.

La négociation bloque sur quelques millions

Désormais, selon Kicker et Bild s’accordent à dire que Burnley et Brentford font partie des candidats à la venue de l’attaquant parisien. Désireux de faire un effort sur son salaire, Ekitike acceptera les offres qui lui seront proposées pour éviter de rester encore six mois à cirer le banc de touche du PSG. Il reste à savoir si une proposition dépassera les 25 millions d’euros, car la dernière offre de Francfort ne séduit vraiment pas les dirigeants parisiens. L’Eintracht a lâché 20 millions d’euros, et un prêt payant avec option d’achat de quelques millions d’euros. Une addition jugée trop juste par Luis Campos, qui sait pourtant que son joueur risque de perdre de sa valeur s’il passe une saison entière sans jouer. Mais le bras de fer continue et l’arrivée de la Premier League dans ce dossier pourrait bien aider le PSG à vendre son ancienne recrue vedette de l’attaque en limitant la casse.