PSG ‍: Bastia champion d'Europe, Antonetti humilie le Qatar

Corentin Facy

Directeur sportif de Bastia depuis six mois, Frédéric Antonetti a profité d’une interview dans les colonnes de L’Equipe pour taper sur le PSG et le Qatar. Un tacle appuyé sur les échecs européens du club de la capitale.

Huitième de Ligue 2 à la mi-saison, le SC Bastia aspire à retrouver la Ligue 1 dans les mois ou années à venir. Pour atteindre cet objectif, le club corse a fait appel à un régional de l’étape en la personne de Frédéric Antonetti. L’ancien entraîneur du Sporting mais aussi de Rennes ou encore de Nice a pris le rôle de directeur sportif depuis l’été dernier. Dans une interview accordée à L’Equipe, il a regretté le fossé de plus en plus important entre les locomotives du football français et les autres clubs sur le plan financier. L’occasion aussi pour lui de taper… sur le Paris Saint-Germain et ses moyens colossaux. Le consultant de Canal+, pas vraiment habitué de la langue de bois, n’a pas hésité à y aller fort en estimant que si le SC Bastia n’avait ne serait-ce qu’un quart des moyens à la disposition du Qatar, le club corse aurait déjà soulevé la Ligue des Champions.

Une provocation qui ne manquera pas de tendre les dirigeants parisiens, déjà chauds comme la braise après les propos de John Textor à leur égard au micro de RMC lundi soir. « On a peu de marge de manoeuvre, parce que la répartition des revenus du football français est très injuste : c'est aux riches qu'on donne le plus. Avant, il n'y avait pas tant de différence : en Première Division, elle n'était que de 1 à 4 en termes de budget, entre le plus gros et le plus petit... Aujourd'hui, le salaire d'un bon joueur de Nice couvre l'ensemble de la masse salariale du Sporting Club de Bastia, qui est de 250 000€ brut par mois » regrette d’abord le directeur sportif du club corse avant de conclure.

« Si on avait un quart des moyens du Paris-Saint-Germain, on aurait déjà été champions d’Europe. Pour moi, il y a 8, 9 clubs qui sont intouchables. Ils se sont partagé le football français, il faut dire les choses comme ça : il n'y a qu'à voir le partage de l'argent de CVC. La place du Sporting se situe entre la 10e et la 30e place du football français » estime Frédéric Antonetti, dont les propos ne manqueront pas de faire réagir au Paris Saint-Germain. Provocateur comme il l’a toujours été, le dirigeant de 63 ans espère en tout cas réussir à refaire du SC Bastia une place forte du football français et pourquoi pas en Ligue 1 dans quelques temps.