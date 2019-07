PSG : Barça, Real, MU… La preuve que Neymar n’est pas si grand

Dans : PSG, Liga, Premier League, Mercato.

Dans l’attente d’un accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Neymar devra se montrer patient.

Compte tenu des tensions entre les deux équipes, les négociations seront forcément longues et compliquées. Le directeur sportif parisien Leonardo vient d’ouvrir la porte aux discussions, mais on se doute que les exigences du PSG sont pour le moment incompatibles avec les finances du Barça. Du coup, certaines sources envoient la star brésilienne ailleurs, au Real Madrid voire à Manchester United. Le genre de rumeurs qui, selon Guillaume Dufy, prouvent bien que Neymar ne fait pas partie des tout meilleurs.

« Je pense que cela ne sert pas les intérêts de Neymar d’être associé chaque jour à un club différent, Barça, Real, Manchester United… De voir des Unes tous les jours sur lui, cela fait "joueur moyen", a estimé le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Messi et Ronaldo ne sont jamais dans ce cas-là. Le feuilleton Neymar me rappelle l’histoire de Ronaldinho, joueur formidable qui m’a fait rêver et dont le feuilleton a duré des mois et des mois, avec un entourage aussi particulier. Je trouve que tout ce qui arrive autour de Neymar, cela ne sent pas la sérénité. J’ai vraiment l’impression qu’il va se perdre. » Là encore, ce serait un énorme gâchis.