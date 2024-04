PSG-Barça ‍: La défense de Paris le fait flipper

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG devra être solide défensivement pour espérer une victoire face au FC Barcelone mercredi soir. Or, on ne peut pas dire que l’arrière-garde parisienne soit gage de sérénité depuis le début de la saison.

Offensivement, le Paris Saint-Germain est une équipe hors pair et malgré les changements permanents de Luis Enrique, la formation parisienne a toujours un visage plutôt séduisant en attaque. Ousmane Dembélé est parfois insaisissable, Kylian Mbappé a une efficacité redoutable et des joueurs comme Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Kang-in Lee sont capables sur une action de faire basculer un match. En revanche, les doutes sont plus épais en ce qui concerne la défense du Paris Saint-Germain à la veille de son quart de finale aller de la Ligue des Champions. Certes, l’équipe de Luis Enrique est invaincue depuis plus de quatre mois. En revanche, elle continue de concéder énormément d’occasions à chaque match, et cela va devoir être corrigé en urgence afin d’espérer une qualification contre le Barça et un ticket pour les demi-finales de la C1.

Au micro de L’Equipe du Soir, Hervé Penot a justement évoqué cet aspect du match et craint que Lamine Yamal ou Robert Lewandowski ne fassent des ravages dans cette défense un peu tendre de Paris. « Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions contre n’importe quelle équipe, le PSG est en difficulté sur les phases de transition rapide quand ça va vite. C’est pour cela que je suis un peu inquiet pour tout vous dire avant ce match contre Barcelone, pour avoir vu le match du Barça contre Naples. Le Barça a des défauts derrière mais peut aller vite devant et je trouve que cette équipe a les caractéristiques pour ennuyer les Parisiens dans ces phases de transitions et de contre. Paris, on connait ses forces, mais jusqu’à présent je n’ai pas eu l’impression que cette équipe pouvait être ultra-solide même en Ligue 1 » a évoqué le journaliste. Des craintes d’autant plus présentes que pour ce match aller, Luis Enrique sera privé de son titulaire au poste de latéral droit, à savoir Achraf Hakimi ainsi que de son potentiel remplaçant, Nordi Mukiele. Deux absences qui vont obliger le coach du PSG à bricoler, avec probablement Zaïre-Emery ou Marquinhos à droite de la défense. Pas idéal avant de recevoir une équipe barcelonnaise en pleine forme.