PSG-Barça ‍: Giuly, un Français mise sur les Catalans

Par Mehdi Lunay

Mercredi, le PSG retrouve le FC Barcelone pour un quart de finale de Ligue des champions aussi attendu qu'indécis sur le papier. Fort de 27 matchs consécutifs sans défaite, Paris semble favori sauf pour Ludovic Giuly.

Même s'il a concédé le nul contre Clermont samedi soir, le PSG semble clairement monter en puissance. Les Parisiens ont atteint les 27 matchs de suite sans défaite toutes compétitions confondues. Un bilan impressionnant qui traduit la force collective des Parisiens. C'est d'autant plus remarquable que le PSG a du négocier des chocs ces dernières semaines en Ligue 1 (Marseille, Lille, Lens, Monaco) comme en coupe de France (Brest, Nice, Rennes). En plus, Luis Enrique utilise moins souvent Kylian Mbappé, remplacé plus tôt et mis sur le banc au coup d'envoi samedi. Face au Barça en Ligue des champions, le PSG a enfin le costume de favori dans un quart de finale de Ligue des champions.

Giuly mise sur le vécu du Barça

Cependant, le FC Barcelone connaît aussi une embellie en ce moment. Le club catalan n'est pas toujours impérial dans ses matchs mais il vient d'enchaîner 11 matchs de suite sans défaite. Même si la défense est parfois très fébrile, le milieu et l'attaque catalanes sont très talentueux et l'ont récemment démontré contre Naples (3-1) en C1 ou l'Atlético Madrid (3-0) en Liga. De quoi offrir une bien belle opposition pour Ludovic Giuly, l'ancien attaquant des deux clubs. Interrogé par le média du club blaugrana, il s'est montré dithyrambique envers Luis Enrique et son travail...mais il place le FC Barcelone légèrement favori de la double confrontation quand même.

"𝑬𝒍 𝑩𝒂𝒓𝒄̧𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒎𝒂́𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂, 𝒑𝒆𝒓𝒐 𝒏𝒐 𝒗𝒆𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂"



« Luis Enrique a tout changé. Il a de la concurrence à tous les postes. Il n'a pratiquement pas utilisé la même composition lors de trois matchs consécutifs. Il n'y a pas 11 joueurs, il y en a 20 et ils peuvent tous jouer. La gestion du groupe est phénoménale. Mais, il faut voir comment ils se comportent dans deux matchs aussi exigeants et presque consécutifs. Nous devons voir si leurs stars arriveront à faire la différence. Le Barça est peut-être un peu favori car ils ont plus d'expérience dans ce type de matchs », a t-il analysé. Il mise sans doute sur le vécu de cadres comme Robert Lewandowski, Ter Stegen ou Gundogan pour faire plier un PSG qui possède l'effectif le plus jeune des 8 quart de finalistes de cette Ligue des champions 2023-2024.