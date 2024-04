PSG-Barça ‍: Carine Galli souffle une idée lumineuse à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A moins d’une grosse surprise, Gonçalo Ramos ne débutera pas le choc entre le PSG et Barcelone ce mercredi soir en Ligue des Champions. Une décision regrettable de la part de Luis Enrique selon Carine Galli.

Malgré un temps de jeu famélique, Gonçalo Ramos affiche des statistiques plus que correctes depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier. Auteur de 22 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant de la sélection portugaise a retrouvé de la confiance et de l’efficacité au cours des dernières semaines. Buteur contre Clermont samedi soir au Parc des Princes, il est l’une des armes offensives à la disposition de Luis Enrique. Néanmoins, il y a peu de chances de voir Gonçalo Ramos débuter contre le FC Barcelone ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. En effet, le coach parisien opte pour un trio composé de Kang-in Lee, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé… et c’est bien dommage selon Carine Galli. Sur le plateau de l’Equipe de Greg, la journaliste a confié qu’elle aurait aimé voir Gonçalo Ramos débuter cette rencontre.

« Gonçalo Ramos titulaire contre le Barça, je n’y crois pas vraiment. Mais je trouve qu’à chaque fois qu’il est titularisé ou qu’il entre en cours de match, il montre à quel point c’est un vrai neuf. Parfois, il passe à côté de ses matchs, c’est vrai. Mais c’est un vrai buteur, un vrai neuf, il sait couper au premier poteau, il sait prendre la profondeur, dans les face à face il est quand même très juste. On l’a vu également face à Clermont, ce n’est pas exceptionnel de marquer contre Clermont mais il a une occasion, il marque. Il a des statistiques qui sont finalement très bonnes par rapport à son faible temps de jeu. Je trouve qu’un vrai neuf pour le PSG contre le Barça, ce serait bien. Mais de toute façon, je n’y crois pas car Gonçalo Ramos est une option B voire C pour Luis Enrique » a lancé Carine Galli, soufflant ainsi un petit conseil à Luis Enrique avant le choc de ce mercredi soir au Parc des Princes. On imagine mal l'ancien sélectionneur de l'Espagne suivre ce conseil, même si Gonçalo Ramos pourrait être amené à avoir un rôle important à jouer au cours de la soirée en sortant du banc.