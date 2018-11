PSG : Balbir a osé, Cavani est le Giroud du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

La MCN est toujours l’attaque vedette du Paris Saint-Germain, mais Edinson Cavani a perdu de sa superbe cette saison.

La machine à buts a encore de beaux restes, comme le prouve son triplé de dimanche dernier à Monaco, mais il est évident que Thomas Tuchel apprécie la complicité entre Neymar et Mbappé, et envisage de plus en plus régulièrement d’associer les deux joueurs, au détriment de l’Uruguayen. Ce n’est pas du tout du goût de Denis Balbir, pour qui ce serait un manque de respect évident à l’égard de Cavani. Ce dernier représente une valeur sure et un joueur au comportement irréprochable, ce qui n’est pas le cas pour tout le monde à Paris.

« Je trouve qu’on met trop souvent en avant les occasions qu’il rate et pas assez les nombreux buts qu’il transforme. Pour moi, Cavani est un peu le Giroud du Paris Saint-Germain. C’est quelqu’un qui a beaucoup compté dans l’histoire du PSG et qui compte encore beaucoup. Il a été très utile lorsque Neymar et Kylian Mbappé n’étaient pas là. On ne peut pas le rayer comme ça des tablettes maintenant que le Brésilien et le Français sont arrivés. Je pense que cette attitude générale à son égard l’a vexé et peiné. C’est un joueur précieux pour le PSG. Quelqu’un qui a toujours mouillé le maillot, ce qui n’est pas le cas de tous dans la Capitale », a lancé le consultant de Butfootballclub.fr, sans oublier que l’Uruguayen s’est, lui, toujours montré présent dans les grands matchs du PSG. Et là aussi, ce n’est pas toujours le cas de tout le monde.