PSG : Bakker refourgué, Kehrer sera le prochain

Le PSG a réalisé un joli coup en ce début de semaine avec la vente inattendue de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen pour 10 ME.

Souvent critiqué pour ses difficultés à vendre, Leonardo a cloué le bec à beaucoup de détracteurs en bouclant à la surprise générale le transfert de Mitchel Bakker à Leverkusen pour une somme avoisinant 10 ME. Peu d’observateurs auraient parié sur une vente aussi élevée pour le Néerlandais, troisième voire quatrième choix de Mauricio Pochettino au poste de latéral gauche derrière Juan Bernat, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa. Le PSG peut donc se réjouir de ce départ, mais surement pas de s’en contenter. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar veulent davantage de ventes et selon les informations de L’Equipe, le prochain sur la liste pourrait bien se nommer Thilo Kehrer.

Areola et Rico également vers la sortie

Le quotidien national affirme que le Paris Saint-Germain a la farouche volonté de se séparer de l’international allemand, en vogue dans la capitale lorsque Thomas Tuchel était aux manettes, mais qui n’a pas trouvé grâce aux yeux de Mauricio Pochettino. Avec la signature de Sergio Ramos en provenance du Real Madrid, le temps de jeu de l’ex-défenseur de Schalke 04 va être réduit à néant, raison pour laquelle le PSG veut lui trouver une porte de sortie. Mais comme avec Mitchel Bakker, le Paris Saint-Germain vise une grosse vente. En raison de sa polyvalence, de son âge et de son statut d’international allemand, Leonardo valorise Thilo Kehrer à 20 ME. Pour l’heure, aucune offre n’est arrivée sur son bureau pour le défenseur de 25 ans. Enfin, le quotidien confirme le probable départ d’Alphonse Areola vers West Ham tandis que Sergio Rico est également sur le départ. L’ex-gardien du FC Séville pourrait rebondir en Liga, où il a gardé une belle cote auprès de plusieurs clubs dont les noms n’ont pas encore filtré.