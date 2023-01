PSG : Ayman Kari est prêté à Lorient

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que le PSG tente de boucler les arrivées d'Hakim Ziyech ou de Milan Skriniar, le club de la capitale continue également de dégraisser l'effectif au niveau des jeunes. Ayman Kari, jeune milieu de terrain de 18 ans vient d'être prêté au FC Lorient.

Le PSG vient de l'annoncer, Ayman Kari va être prêté aux Merlus. Considéré comme l'un des plus gros espoirs du centre de formation parisien, le milieu français va prendre la direction de la Bretagne cet hiver. Selon les informations de RMC Sport, le transfert d'Ayman Kari à Lorient va se faire sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison avec la possibilité d'une année supplémentaire en prêt. La volonté du joueur était de quitter le PSG pour trouver du temps de jeu en professionnel et dans une équipe de Ligue 1. Christophe Galtier a déjà beaucoup de solutions dans l'entrejeu et fait déjà confiance à Warren Zaïre-Emery pour apporter de la fraîcheur et de la jeunesse.

Le PSG laisse encore partir un crack

Ayman Kari rejoint le @FCLorient jusqu’au terme de l’exercice 2022-2023, dans le cadre d’un prêt reconductible d’une saison.



Le @PSG_inside souhaite beaucoup de réussite à Ayman pour la suite de sa saison avec le FC Lorient. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2023

Encore une fois, Paris perd un joueur à fort potentiel. Si le PSG possède toutefois une clause de rachat prioritaire dans le contrat d'Ayman Kari, c'est un nouveau prodige de la formation parisienne qui prend la décision de quitter la capitale pour pouvoir exprimer son talent ailleurs. Le milieu de terrain aura l'occasion de faire ses premières minutes en Ligue 1 avec Lorient, équipe surprise de cette saison 2022/2023 et qui rêve d'accrocher une place européenne. Ce départ va probablement faire grincer des dents du côté des supporters parisiens qui souhaitent que le club offre plus de temps de jeu aux jeunes joueurs du PSG. Élu meilleur jeune du centre de formation du PSG en 2021, Ayman Kari s'est illustré avec trois passes décisives en cinq matchs de Youth League disputés cette saison.