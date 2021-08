PSG : Avec ce renfort, Leonardo ne passe pas pour un jambon

Dans : PSG.

Leonardo craque depuis un an sur une pépite de l’Atlético Madrid. Il faudrait un miracle pour faire venir Javi Serrano au PSG.

Malheureusement habitué à se faire piquer ses jeunes joueurs les plus prometteurs avant même qu’ils ne débutent en équipe professionnelles, le Paris SG a souvent délaissé ce marché. Des efforts ont été effectués pour faire venir des joueurs comme Xavi Simons ou Kays Ruiz-Atil, mais cela demeure rare. Surtout que le PSG a encore du mal à offrir du temps de jeu à ses Titis en raison de la qualité de l’effectif dont dispose Mauricio Pochettino. Mais cela n’empêche pas Leonardo d’être toujours à l’affût des éventuelles bonnes affaires dans ce domaine, car le club francilien est aussi capable d’attirer des pépites, avec ses bons parcours européens, la qualité de ses installations à l’avenir et ses moyens financiers. C’est en ce sens que le Paris SG s’est positionné sur Javi Serrano, dévoile le média espagnol AS.

Javi Serrano au PSG, le joueur idéal pour Pochettino

Depuis longtemps, le milieu de terrain espagnol est annoncé comme le joueur à suivre du côté de l’Atlético Madrid, où il a fait toutes ses classes. A 18 ans, il évolue avec la réserve madrilène, en D3, où il fait donc ses classes en attendant d’avoir peut-être sa chance dans l’équipe de Diego Simeone en Liga. Le PSG le suit depuis plus d’un an, et voit ses progrès éclater au grand jour avec ses performances dans les matchs de préparation de l’Atlético Madrid.

Parti pour faire une saison dans le groupe professionnel, Javi Serrano a un contrat en béton jusqu’en juin 2026, et est très attaché au club de son enfance, avec qui il rêve d’au moins lancer sa carrière. Il faudra donc des arguments d’exception pour obtenir gain de cause dans ce dossier, même si c’est le genre de défi que Leonardo, lui qui avait par exemple grillé la Juventus pour faire venir un certain Marco Verratti de Pescara en 2012.