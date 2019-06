PSG : Le Qatar fait n'importe quoi avec Neymar, même Aulas s'y met !

Dans : PSG, OL, Mercato.

A l’heure où l’Olympique Lyonnais se prépare à reprendre le chemin de l’entrainement ce jeudi, Jean-Michel Aulas a démontré qu’il était frais et dispo pour remettre le couvert.

Même s’il a laissé un peu de son pouvoir à Juninho en ce qui concerne le marché des transferts, il n’a pas perdu son punch dans la communication. Et cela veut inévitablement dire une salve de critiques à l’encontre du Paris Saint-Germain, accusé une nouvelle fois de fausser le championnat et surtout de faire n’importe quoi. Et sans le nommer, le président de l’OL vise clairement les rumeurs sur la vente de Neymar, deux ans après l’avoir acheté pour plus de 200 ME.

« C’est très paradoxal que la France ne s’aligne pas sur la compétition européenne, car pour pouvoir y participer et aller chercher les revenus dont on a besoin, il faut être dans une compétition française qui aujourd’hui n’est pas très juste. Quand vous vous battez contre les milliards du Qatar et que vous êtes dépendants de ça pour avoir une place en coupe d’Europe qui permet de rentabiliser le système, vous êtes obligé d’expliquer que ce n’est pas très bien d’acquérir des joueurs à 250 ME pour vouloir s’en défaire deux ans après, de payer 37 ME net officiel de salaires à un joueur. Tant mieux pour le joueur, mais si ça déséquilibre l’économie des autres… », a déploré Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès. Et au passage, le président de l’OL est visiblement convaincu à 100 % que le PSG compte bien se défaire de Neymar cet été.