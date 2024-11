PSG-Atlético ‍: « ‍Si on perd demain ‍», Luis Enrique se projette

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir au Parc des Princes, le PSG reçoit l'Atlético Madrid. Un match déjà très important pour les deux équipes en vue d'une qualification pour le prochain tour.

Le PSG va devoir se ressaisir en Ligue des champions après deux contre-performances de suite contre Arsenal puis le PSV. Ce mercredi soir au Parc des Princes, c'est l'Atlético Madrid, aussi en besoin de points, qui se dressera devant les hommes de Luis Enrique. Pour cette rencontre, l'Espagnol compte sur ses joueurs pour se montrer au niveau et respecter les Colchoneros. Aussi, l'ancien du Barça espère que ses troupes se montreront enfin efficaces devant le but afin de simplifier le scénario de la rencontre. Mais même en cas de défaite, Luis Enrique ne paniquera pas malgré le calendrier XXL des Parisiens en Ligue des champions.

Luis Enrique veut dédramatiser avant de recevoir l'Atlético au Parc des Princes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a en effet été l'auteur d'une sortie surprenante : « Il y a de l'optimisme, de la confiance. Après, même si on perd demain mais que l'on gagne les quatre derniers matches, on va se qualifier dans les 24. On verra. Ce match n'est pas décisif. (...) Si on regarde les joueurs de l'Atlético individuellement, ce sont tous des internationaux, avec beaucoup d'expérience. On est au milieu et on ne sait pas ce qu'il va se passer, même si après ce match, leur calendrier est plus simple que le nôtre ». Si ce match n'est en effet pas encore décisif, un faux pas du PSG éloignera le club de la capitale d'une qualification directe pour les huitièmes de finale en intégrant le top 8. Après l'Atlético Madrid, les champions de France affronteront encore le Bayern, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart. Mais cette sortie de Luis Enrique est surtout un moyen d'enlever un peu de pression à ses joueurs, déjà presque dos au mur en C1.