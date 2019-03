PSG : Areola titulaire plutôt que Buffon contre Manchester United ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis le début de la saison, Gianluigi Buffon semblait être abonné à la Ligue des champions, le légendaire gardien de but italien du Paris Saint-Germain étant régulièrement préféré à Alphonse Areola lors des grands rendez-vous européens, comme celui d'il y a trois semaines à Old Trafford contre Manchester United. Mais, selon Yahoo France, pour la rencontre retour de ce mercredi soir au Parc des Princes, Thomas Tuchel aurait finalement décidé d'inverser la hiérarchie et de mettre le champion du monde français dans les buts du PSG.

Si cela se confirme, il s'agirait bien évidemment d'une grosse surprise, et cela même si l'entraîneur allemand a toujours dit qu'il ferait jouer la concurrence chez ses gardiens de but. Mardi, en conférence de presse, Thomas Tuchel n'avait pas voulu dévoiler son choix sur ce poste, affirmant cependant que ses portiers avaient été prévenus de sa décision.