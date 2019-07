PSG : Areola refuse le plan de Leonardo au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Avec le départ de Gianluigi Buffon, Alphonse Areola est virtuellement le numéro un au poste de gardien à Paris.

Mais avec le retour de prêt de Kevin Trapp et le possible recrutement d’un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu, les choses peuvent vite changer. Et selon les informations obtenues par Soccer-Link, Leonardo n’a d’ailleurs aucunement envie d’installer l’international français dans un rôle de numéro un cette saison. C’est ainsi qu’un accord a été conclu entre le directeur sportif parisien et l’agent du joueur Mino Raiola. Problème : Areola ne veut pas jouer au Milan, alors que Leonardo souhaitait réaliser un échange avec Gianluigi Donnarumma.

Areola ne veut pas rejoindre le Milan AC

« La possibilité de voir son club recruter un nouveau gardien cet été prend de l’épaisseur. Alphonse Areola et ses proches sont au courant de cette éventualité. C’est en ce sens qu’un gentleman agreement a été conclu entre Mino Raiola, l’agent du champion du monde, et le PSG. En cas d’arrivée d’un nouveau portier, il disposera d’un bon de sortie, lui qui bénéficie d’une belle cote sur le marché européen. C’est en ce sens que l’agent italo-néerlandais à demandé à Areola une liste de clubs où il se verrait évoluer en tant que numéro un. Problème : le Milan AC n’y figure pas. Il est donc difficile de concevoir à ce jour, un échange avec le portier Milanais Gianluigi Donnarruma » indique le média, pour qui la probabilité de voir un échange Areola-Donnarumma est désormais très faible. Le plan de Leonardo tombe à l'eau....