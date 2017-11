PSG : Areola fixe une condition décisive pour rester à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat en juin 2019, Alphonse Areola n’a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Evidemment, il ne s’agit pas encore d’une urgence concernant la situation contractuelle du gardien parisien, mais les négociations ne semblent pas vraiment avancer dans le bon sens concernant l’international français de 24 ans. Alors, un départ dans les prochains mois est-il envisageable ? Sur l’antenne de BeIN SPORTS, l’ancien gardien de Lens s’est exprimé sur son avenir, expliquant qu’une condition serait essentielle à une éventuelle prolongation dans la capitale : le temps de jeu.

« On ne m’a pas proposé donc on verra plus tard quand ça arrivera. On verra quand les discussions arriveront. Si je souhaite rester à Paris ? Moi, ce que je veux, c’est de jouer. Si le PSG me permet de continuer à jouer, bien sûr que je resterais » a lâché le gardien parisien, qui n’a toujours pas encaissé le moindre but en Ligue des Champions, avant de commenter la rumeur envoyant Jan Oblak chez l’actuel leader de la Ligue 1. « Une situation plus compliquée si Oblak arrive ? C’est si Oblak arrive. Pour l’instant il n’est pas là. Je continue à faire mes matchs. Quand il faudra parler de tout ça on en parlera » a-t-il conclu. Autant dire que le gardien parisien est attaché à son club formateur. Mais en cas de rétrogradation dans la hiérarchie, il n’hésitera pas à faire ses valises pour continuer à postuler à l’Equipe de France et à progresser…