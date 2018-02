PSG : Areola, c'est plus possible s'énerve Ali Benarbia

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola ne fait toujours pas l'unanimité. Et ce n'est pas Ali Benarbia qui dira le contraire...

Après une première partie de saison plus ou moins parfaite, le club de la capitale française est entré dans la partie décisive avec le retour de la phase finale de la Ligue des Champions. Mais face au Real, le PSG a chuté en huitième de finale aller (1-3), avant de réagir contre Strasbourg en Ligue 1 samedi (5-2). Si ce retour à la réalité en championnat a été bon d'un point de vue offensif, la défense parisienne n'a pas apporté de garanties solides, en encaissant deux buts évitables. En une semaine, Paris a donc pris cinq buts, soit autant que lors de ses six matchs précédents. Un signe qui ne trompe pas, et Alphonse Areola est donc forcément pointé du doigt... Notamment par Ali Benarbia, qui a assisté à la piètre prestation du gardien français au Parc des Princes contre le Racing.

« Il ne rassure pas sa défense et prend encore deux buts, dont un de l’extérieur de la surface sur un plat du pied où il est mal placé. Je ne suis pas sûr qu’Areola va faire gagner des points à cette équipe du PSG », a balancé le consultant de RMC, qui remet donc la place d'Areola en doute, vu que ses performances contre les grandes équipes sont moyennes. Suffisant pour qu'Unai Emery refasse jouer la concurrence avec Kevin Trapp ? Réponse avant le 6 mars prochain, date du match retour contre Madrid...