PSG : Après Mbappé, Zidane se met à parler de Neymar

Neymar n’avait pas besoin de cela, mais à l’approche du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, la semaine prochaine en Ligue des Champions, le Brésilien sera au centre des débats.

Son retour de blessure, ses aller-retours en Espagne ces derniers jours, et surtout son avenir, le cas Neymar fait toujours beaucoup parler des deux côtés des Pyrénées. En conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a eu beaucoup de dossiers chauds à évoquer, et notamment l’affaire Gareth Bale, qui n’hésite plus vraiment à se moquer du Real Madrid. Mais l’entraineur français s’est aussi félicité de voir que le PSG sera pratiquement au complet pour la rencontre à Santiago Bernabeu, ce qui n’avait pas été le cas lors du match aller. En effet, jouer une équipe parisienne avec ses meilleurs joueurs captive beaucoup plus « ZZ ».



« Le match le plus important, c'est demain (samedi). Mais pour ce qui est des joueurs qui vont rentrer dans l'équipe de Paris, pour moi, c'est une bonne nouvelle. On est préparé à jouer contre les meilleurs, on veut jouer contre les meilleurs joueurs. On sait le potentiel offensif qu'ils ont, mais c'est bien de se dire que l'on va jouer contre une équipe avec zéro absent. Moi, je préfère », a livré Zidane, qui fait forcément référence au match aller perdu 3-0, où le PSG privé de nombreux joueurs avait montré un visage assez surprenant dans l’envie et la solidarité.